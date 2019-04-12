Минсельхоз РФ: за пять лет экспорт баранины должен вырасти в 2 раза

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2018 году экспорт баранины из России составил 12,3 тыс. тонн. По сравнению с 2012 годом этот показатель вырос в 26,7 раза.

В Минсельхозе ожидают двукратного роста к 2024 году, рассказал начальник отдела департамента животноводства и племенного дела министерства Данила Макаров.

«В 2018 году экспорт баранины вырос в 26,7 раза и составил 12,3 тыс. тонн. По прогнозу, экспорт баранины к 2024 году вырастет более чем в два раза», – передает его слова RNS.

Макаров рассказал, что в производстве скота и птицы сохраняется стабильная динамика. В течение последних 6 лет производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 28,3% или 3,3 млн тонн к уровню 2012 года и составило в живом весе 14,9 млн тонн в 2018 году.

В 2019 году производство, по оценке, составит 15,2 млн тонн, в 2024 году — более 16,5 млн тонн.

Напомним, что «Реальное время» анализировало отрасль мясной промышленности в Приволжье. По данным на август 2018 года, поголовье крупного рогатого скота в округе заметно снизилось. При этом активно росло производство мясопродуктов из птицы.