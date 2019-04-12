СМИ сообщили о назначении Сердюкова на должность командующего российской группировкой в Сирии

Командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

На посту Сердюков сменил главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина, который руководил действиями российских военных в Сирии в течение нескольких месяцев.

По данным издания, основной задачей Сердюкова станет организация совместного патрулирования российской военной полиции и турецких военнослужащих зоны деэскалации Идлиб. По предварительным данным, там сосредоточено свыше 35 тысяч боевиков и находится более 30 объектов с химвеществами.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об уничтожении ИГИЛ (запрещено на территории России) в Сирии как организации.