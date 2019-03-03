Лавров: ИГИЛ в Сирии как организация полностью уничтожена

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об уничтожении ИГИЛ (запрещена на территории России) в Сирии как организации.

Министр подчеркнул, что после ряда успешных операций правительственных сил при поддержке российской армии ситуация в стране заметно стабилизировалась.

«ИГИЛ как организация, претендующая на «квазигосударственность», уничтожена», — подчеркнул Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству KUNA.

По его словам, говорить об окончательной победе над терроризмом в Сирии пока невозможно, так как в регионе остаются множество «спящих» террористических ячеек, готовых проснуться в любую минуту.

Напомним, ранее власти США объявили награду до 1 млн долларов за информацию о сыне Осамы бен Ладена.