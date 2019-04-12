За потерю военного билета ввели штраф до 500 рублей

За порчу, уничтожение или потерю военного билета начнут штрафовать. Соответствующие поправки в КоАП РФ вступили в силу 12 апреля.

Рассматривать дела о данных правонарушениях будут военные комиссариаты. Штрафы составят от 100 до 500 рублей, передает «Парламентская газета».

Изменения касаются не только военного билета, но и удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, временного удостоверения, выданного взамен военного билета, справке взамен военного билета, а также персональной электронной карты.

Отмечается, что штраф может быть наложен за небрежное отношение к документу.

Напомним, ранее сообщалось, что этой весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян.