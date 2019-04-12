С 12 апреля в России вступил в силу закон о «крестных отцах»

С 12 апреля вступил в силу так называемый закон о «крестных отцах», согласно которому предусматривается уголовная ответственность за факт лидерства в организованной преступной группировке (ОПГ).

Согласно новым поправкам в Уголовный кодекс РФ, за высшую «должность» в ОПГ тюремный срок может составить от 8 до 15 лет со штрафом в 5 млн рублей. Определить криминального авторитета судьям помогут свидетельские показания, видео, записи разговоров и другое.

В пресс-службе Госдумы РФ уточнили новые санкции:

за участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас до 500 тыс. рублей), также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы — от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет);

за совершение какого‑либо из вышеуказанных преступлений с использованием служебного положения штраф увеличивается до 5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей), при этом срок лишения свободы сохраняется действующий — от 15 до 20 лет;

за совершение лидером преступной группировки преступления по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участие в собрании с этими целями, карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Закон также дополняет сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа — до 5 млн рублей.

Кроме того, предполагается освобождение ответственности за сотрудничество с властями.

Напомним, что с предложением о новом законе президент РФ Владимир Путин выступил 14 февраля. По его словам, закон серьезно повлияет на криминальный мир в России, а также поможет арестовать ряд лидеров ОПГ. Всего на принятие закона ушел всего месяц. Госдума одобрила законопроект в марте.