С 12 апреля в России вступил в силу закон о «крестных отцах»
С 12 апреля вступил в силу так называемый закон о «крестных отцах», согласно которому предусматривается уголовная ответственность за факт лидерства в организованной преступной группировке (ОПГ).
Согласно новым поправкам в Уголовный кодекс РФ, за высшую «должность» в ОПГ тюремный срок может составить от 8 до 15 лет со штрафом в 5 млн рублей. Определить криминального авторитета судьям помогут свидетельские показания, видео, записи разговоров и другое.
В пресс-службе Госдумы РФ уточнили новые санкции:
- за участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас до 500 тыс. рублей), также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы — от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет);
- за совершение какого‑либо из вышеуказанных преступлений с использованием служебного положения штраф увеличивается до 5 млн рублей (сейчас до 1 млн рублей), при этом срок лишения свободы сохраняется действующий — от 15 до 20 лет;
- за совершение лидером преступной группировки преступления по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участие в собрании с этими целями, карается по действующему законодательству лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Закон также дополняет сроки лишения свободы возможностью назначения штрафа — до 5 млн рублей.
Кроме того, предполагается освобождение ответственности за сотрудничество с властями.
Напомним, что с предложением о новом законе президент РФ Владимир Путин выступил 14 февраля. По его словам, закон серьезно повлияет на криминальный мир в России, а также поможет арестовать ряд лидеров ОПГ. Всего на принятие закона ушел всего месяц. Госдума одобрила законопроект в марте.Общество
комментарии
Что, учёные будут лишены возможности заниматься наукой от 7 до 15 лет?
Это же крайне не выгодно обществу, которое вложило в учёных сотни миллионов рублей (в каждого).