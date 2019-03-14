Госдума окончательно приняла «путинский» закон о лидерах ОПГ

Сегодня Госдума приняла законопроект, предполагающий новую уголовную статью для криминальных авторитетов. С инициативой о наказании лидеров преступных группировок выступил президент РФ Владимир Путин.

Согласно проекту, за создание или руководство преступным сообществом осужденные будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей, за участие в собраниях организаторов — на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. При этом преступные деяния, совершенные лицом высшего положения в преступной иерархии, наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет или пожизненным лишением свободы.

Кроме того, за «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривается отдельный вид наказания — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей, передает «РИА Новости».

Законопроект исключает возможность применения условного осуждения. Вместе с тем лицо, ранее состоявшее в ОПГ, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранительными органами в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.

Напомним, что с предложением о новом законе Путин выступил только 14 февраля. Таким образом, на принятие закона ушел всего месяц.