Прокуратура РТ: дело о массовом избиении подростка в Казани будет передано в Следком
В Казани началась прокурорская проверка по факту драки подростков, видео которой облетело интернет.
«В ближайшее время прокуратура инициирует изъятие из отдела полиции ранее возбужденного по данному факту уголовного дела и передачу его в Следственный комитет для дальнейшего расследования», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Уже установлено: инцидент произошел 5 апреля 2019 года возле дома 15 на улице Вагапова в Казани, недалеко от территории 174-й школы.
Пострадавший 2002 года рождения получил ушибы мягких тканей и ссадины головы.
Личности семи самых активных нападавших установлено, пять из них — несовершеннолетние.
В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Напомним, ранее «Реальное время» сообщало — в числе нападавших были девятиклассники казанской школы №174.ПроисшествияОбществоОбразование Татарстан
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