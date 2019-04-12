Прокуратура РТ: дело о массовом избиении подростка в Казани будет передано в Следком

Фото: скриншот видео

В Казани началась прокурорская проверка по факту драки подростков, видео которой облетело интернет.

«В ближайшее время прокуратура инициирует изъятие из отдела полиции ранее возбужденного по данному факту уголовного дела и передачу его в Следственный комитет для дальнейшего расследования», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Уже установлено: инцидент произошел 5 апреля 2019 года возле дома 15 на улице Вагапова в Казани, недалеко от территории 174-й школы.

Пострадавший 2002 года рождения получил ушибы мягких тканей и ссадины головы.

Личности семи самых активных нападавших установлено, пять из них — несовершеннолетние.

В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.



Напомним, ранее «Реальное время» сообщало — в числе нападавших были девятиклассники казанской школы №174.