Трое участников жестокого избиения подростка в Казани уже судимы

Фото: "Реальное время"

Среди 11 участников жестокого избиения 16-летнего подростка в Казани трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Это два девятиклассника школы №174 и их 19-летний приятель, которые имеют судимости за грабеж (ст. 161 УК РФ), утверждают источники «Реального времени».

Старшего из этой тройки судили еще и за вымогательство (ст. 163 УК РФ). Информации о проблемах с законом у потерпевшего нет.

Напомним, по инициативе прокуратуры Татарстана сегодня материалы уголовного дела об избиении передали из МВД в Следком.

В ближайшее время следствие намерено допросить потерпевшего, нападавших и свидетелей, провести очные ставки и назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить тяжесть нанесенного вреда здоровью подростка, которого 5 апреля рядом со школой 11 парней избивали ногами, не давая подняться.