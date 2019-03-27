Зинэтула Билялетдинов: «Время покажет, готов ли я продолжать активно тренировать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, чем занимался после вылета команды в первом раунде плей-офф КХЛ и о причинах провального выступления казанцев в серии с «Авангардом».

— Чем занимались после окончания сезона? Получилось полноценно отдохнуть, побыть с семьей?

— Нет. Времени не нашлось. Мы практически через несколько дней приступили к тренировкам. Сейчас работаем, анализируем свою игру, стараемся найти те факторы, которые помешали выступить достойно.

— Нашли?

— Да. Но, думаю, что сейчас пока нет смысла об этом говорить. В принципе, мы знаем, почему так произошло, в чем проблема, но чтобы разобраться глубоко, нужно время. Контракты у игроков до 30 апреля. Будем работать до конца.

— 3:12 после первых двух матчей… Что пытались сделать перед домашними поединками? Понятно, на глобальные вещи времени не было, как восстанавливали команду психологически?

— Безусловно, приходилось непросто. Давил счет в серии. Все всё прекрасно понимали, но в четвертом матче, считаю, что выступили достойно. Наша команда действовала очень неплохо, мы могли победить. Игра шла на равных, и она была совершенно другой в отличие от предыдущих. Отвечу так: допускались ошибки не системные и командные, а глупые, индивидуальные.

— 13 марта у вас был день рождения. Ощущаете себя на 64 года?

— Нет. Хотя цифры уже такие… звучат. Отметил день рождения в кругу семьи дома. Имею в виду — в Казани.

— А активную тренерскую деятельность готовы продолжить?

— Время покажет, — приводит слова Билялетдинова официальный сайт КХЛ.