Казань назвали приоритетным местом проведения чемпионата России по плаванию 2020 года

Фото: Фаиль Гатаулин

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что Казань — приоритетный вариант проведения чемпионата России по плаванию 2020 года, сообщает ТАСС.

Сейчас в Москве, в спортивном комплексе «Олимпийский, проходит чемпионат России по плаванию. После этого комплекс закроют на реконструкцию, которая продлится около трех лет, поэтому требуется найти новое место для проведения чемпионата России по плаванию 2020 года. Сальников заметил, что состязания следующего года, скорее всего, состоятся в Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что в третий день чемпионата России по плаванию представители спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» выиграли «серебро» в мужской эстафете 4*200 м вольным стилем.