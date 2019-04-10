Чемпионат России по плаванию: представители татарстанского «Синтеза» выиграли «серебро» на эстафете 4*200 м

Фото: пресс-служба СК ВВС "Синтез"

В третий день чемпионата России по плаванию представители спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» выиграли «серебро» в мужской эстафете 4*200 м вольным стилем, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

На финише татарстанская команда показала результат 7 минут 17.63 секунды.

Напомним, во второй день чемпионата России по плаванию спортсмены татарстанского клуба «Синтез» смогли завоевать две медали, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез». Бронзовую медаль на дистанции 1 500 м завоевал Эрнест Максумов. Никита Королев занял третью ступень пьедестала в смешанной эстафете 4*100 м вольным стилем. Татарстанский квартет, в котором, кроме Никиты, выступали Алексей Мерзляков, Олеся Корчагина и Виктория Андрусенко, показал достойное время в 3 минуты 33 секунды.



