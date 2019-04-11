Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор прокомментировал решение ограничить поставки в Россию яблок и груш из Белоруссии. Информация размещена на официальном портале ведомства.
Отмечается, что у Россельхознадзора есть все основания полагать, что Белоруссия сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской. У Россельхознадзора нет актуальной информации по белорусским предприятиям, кроме того, продукция, поставляемая из соседнего государства, схожа с санкционной. Этим в российском ведомстве объясняют введение временных ограничений.
Напомним, Россельхознадзор с 12 апреля ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии. Поводом для ограничения стало задержание 36 грузовиков с продуктами. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, автомобили пересекали границу без сопровождающих документов, а также они не оплатили необходимые пошлины.ПромышленностьАгропромОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым