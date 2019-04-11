Минниханов отметил низкий уровень результативности инновационного процесса в Татарстане

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе заседания Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан обратил внимание на низкий уровень результативности инновационного процесса в республике.

По словам Минниханова, для успешного продвижения инновационной продукции и ускорения ее внедрения нужно создать центры трансферта технологий, в том числе межвузовский.

Как считает президент РТ, на базе данных центров должны отрабатываться механизмы консолидации технологий и результатов НИОКР, осуществляться взаимодействие участников рынка инноваций.

В рамках заседания Попечительского совета ИВФ РТ также шла речь об условиях для коммерциализации инновационных проектов. Кроме того, члены совета обсудили основные проблемы для развития инноваций и другие актуальные вопросы отрасли, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что сегодня в выставочном центре Kazan Expo проходит Российский венчурный форум. На нем обсуждаются ключевые тренды венчурного рынка и последние инновационные разработки в области IT, Blockchain и Industrial.