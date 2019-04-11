Минприроды проконтролирует восстановление лесов из космоса

В 2019 году Минприроды намерено с помощью российских космических систем изучить, как приживаются новые саженцы деревьев, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что в восстановлении лесов нуждаются 33 млн га.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя президента России Владимира Путина письмо с предложением полностью запретить экспорт древесины в виде круглого леса с 1 января 2020 года до конца года. Отмечается, что в результате введения запрета произойдет значительное сокращение объемов незаконной заготовки древесины.



