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Минприроды проконтролирует восстановление лесов из космоса

17:12, 11.04.2019
Минприроды проконтролирует восстановление лесов из космоса
Фото: pixabay.com

В 2019 году Минприроды намерено с помощью российских космических систем изучить, как приживаются новые саженцы деревьев, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что в восстановлении лесов нуждаются 33 млн га.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя президента России Владимира Путина письмо с предложением полностью запретить экспорт древесины в виде круглого леса с 1 января 2020 года до конца года. Отмечается, что в результате введения запрета произойдет значительное сокращение объемов незаконной заготовки древесины.


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