Губернатор Иркутской области предложил Путину запретить экспорт круглого леса на год

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя президента России Владимира Путина письмо с предложением полностью запретить экспорт древесины в виде круглого леса с 1 января 2020 года до конца года.

Отмечается, что в результате введения запрета произойдет значительное сокращение объемов незаконной заготовки древесины.

Также Левченко считает необходимым установить ставки вывозных таможенных пошлин на «грубообработанные пиломатериалы» (лафет, брус, сырая нестроганая доска).



Кроме того, по мнению Левченко, нужно создать Государственную корпорацию по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в РФ, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Ранее замминистра природных ресурсов РФ Иван Валентик сообщил, что российские регионы до 2024 года получат 150 млрд рублей на восстановление лесов в рамках нацпроекта «Экология».