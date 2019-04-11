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Соцсети: власти Стерлитамака не убрали новогоднюю елку. Срубленную на могиле главного архитектора города

15:54, 11.04.2019
Соцсети: власти Стерлитамака не убрали новогоднюю елку. Срубленную на могиле главного архитектора города
Фото: vk.com/sterlitamakcity_ru

Жители стерлитамакского поселка Строймаш пожаловались в соцсетях, что городские власти не убрали елку, установленную на площадке к Новому году. Елка уже успела прославиться в СМИ, поскольку коммунальщики срубили ее на кладбище.

«А у нас до сих пор Новый год ( Строймаш), хотя скоро будет 9 Мая», — написали пользователи.

В комментариях тут же вспомнили, что это дерево было срублено недалеко от могилы главного архитектора города Юрия Подрядова.

Однако в декабре 2018 года сообщалось, что устанавливать эту елку не стали, а просто распилили дерево и оставили лежать в стороне. На площадке же была установлена другая ель.

Общество Башкортостан
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