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В Сети появилось видео задержания Джулиана Ассанжа

13:38, 11.04.2019
В Сети появилось видео задержания Джулиана Ассанжа
Фото: скриншот

В Сети появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его публикует ТАСС.

На кадрах видно, как семеро мужчин выносят сопротивляющегося Ассанжа из здания. Закованный в наручники основатель WikiLeaks несколько раз выкрикнул фразу: «Великобритания должна сопротивляться».

Ранее британская полиция сообщила об аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор, в посольстве которого последние годы скрывался разоблачитель, решил отказать в предоставлении ему дипломатического убежища.

С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в лондонском посольстве центральноамериканской страны. Шведские власти подозревают основателя Wikileaks в изнасиловании и требуют его выдачи.

Происшествия
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