В Татарстане открыли Российский венчурный форум

В международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся Российский венчурный форум.



Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии, форум — это прекрасная площадка для того, чтобы разработчики встречались с потенциальными инвесторами. Всего для участия в венчурной ярмарке было представлено более 200 проектов, из них были размещены 50. При этом в финал выйдут 15 проектов, передает пресс-служба главы РТ.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который также присутствовал на церемонии открытия, заявил, что область привезла свои венчурные проекты.

«Мы обязательно хотим выйти на коммерциализацию. Чего желаем и всем другим участникам», — сказал он.

Ранее Минниханов встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым на площадке «Казань Экспо», где проходит Венчурный форум.