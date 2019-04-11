Минниханов посетит федеральный Сабантуй в Новосибирске

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым на площадке «Казань Экспо», где проходит Венчурный форум.

В частности, обсуждались вопросы проведения в Новосибирске в июне федерального Сабантуя. Минниханов планирует посетить мероприятие.

Также президент Татарстана поблагодарил руководство Новосибирской области за внимание к вопросам сохранения татарского языка, традиций и культуры татар, проживающих в регионе, сообщает пресс-служба главы РТ.



Ранее Минниханов подписал указ, утверждающий даты празднования Сабантуя в 2019 году. В Казани праздник намечен на 23 июня.