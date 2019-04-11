Лукашенко: «В России уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки».

Как сообщает БЕЛТА, белорусский лидер сравнил действия России с санкциями.

«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — сказал Лукашенко.

По его словам, Россия то одно предприятие закроет, то другое.

«Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что России надо прекратить лоббировать «олигархические кланы».