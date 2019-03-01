Лукашенко считает, что России надо прекратить лоббировать «олигархические кланы»

России нужно прекратить лоббировать интересы «олигархических кланов», которые блокируют поставки белорусской продукции, сообщают «Ведомости».

С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что во всех документах предусмотрено, что между Россией и Белоруссией общий рынок. «И мы должны свободно торговать», — уверен Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил создание в Союзном государстве единой валюты.

«Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — сказал Лукашенко.



Он также рассказал, что ключевым вопросом при обсуждении введения единой валюты является проблема эмиссионного центра. По словам Лукашенко, центр можно организовать в Санкт-Петербурге.

