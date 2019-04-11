Эксперты сообщили о низком показателе покупок российскими компаниями зарубежных

По итогам первого квартала 2019 года сумма сделок по покупке российскими компаниями иностранных составила $6,8 млн.

Это второй самый низкий показатель с 1999 года, ниже он был только в 2017 году, когда таких сделок вообще не было, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

В целом сумма сделок с любым российским участием снизилась на 45%, до $4,4 млрд. Сумма сделок по покупке иностранцами российских компаний составила $1,48 млрд (-32%) впервые за 4 года, сумма внутрироссийских сделок достигла $852,6 (-85%), это минимум с 2004 года.

Напомним, в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора снизились на $6,5 млрд. Это минимальное значение с 1997 года.