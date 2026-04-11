ФНС России опровергла информацию о техническом сбое сайта

Чаще всего отказывают в предоставлении налоговых вычетов из-за неправильного заполнения декларации

Фото: Анастасия Фартыгина

Информация о техническом сбое при подаче декларации 3-НДФЛ не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС России, комментируя информацию в соцсетях о том, что на ЕНС формируется задолженность якобы из-за произошедших неполадок.



— Личный кабинет физлица, функционал подачи декларации 3-НДФЛ и формирования ЕНС работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Так, всего к возврату в I квартале 2026 года представлено 4,8 млн деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и 1 млн заявлений в упрощенном порядке. На сегодняшний день 65% деклараций уже проверили.

— Наиболее популярные причины отказа в предоставлении налоговых вычетов — неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ, а также отсутствие документов, подтверждающих право на получение вычета, — уточнили в пресс-службе.



Никита Егоров