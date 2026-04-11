Новости экономики

06:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ФНС России опровергла информацию о техническом сбое сайта

16:14, 11.04.2026

Чаще всего отказывают в предоставлении налоговых вычетов из-за неправильного заполнения декларации

ФНС России опровергла информацию о техническом сбое сайта
Фото: Анастасия Фартыгина

Информация о техническом сбое при подаче декларации 3-НДФЛ не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС России, комментируя информацию в соцсетях о том, что на ЕНС формируется задолженность якобы из-за произошедших неполадок.

— Личный кабинет физлица, функционал подачи декларации 3-НДФЛ и формирования ЕНС работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Так, всего к возврату в I квартале 2026 года представлено 4,8 млн деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и 1 млн заявлений в упрощенном порядке. На сегодняшний день 65% деклараций уже проверили.

— Наиболее популярные причины отказа в предоставлении налоговых вычетов — неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ, а также отсутствие документов, подтверждающих право на получение вычета, — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что общая сумма долгов за ЖКУ у сирот в Татарстане превысила 92 млн рублей.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть629.5
  • Нижнекамскнефтехим71.95
  • Казаньоргсинтез64.7
  • КАМАЗ76.4
  • Нижнекамскшина37.1
  • Таттелеком0.753