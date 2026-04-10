Центробанк отозвал лицензию у московского «Банка РМП»

08:54, 10.04.2026

Банк занимал 292‑е место по величине активов

Фото: Айдар Раманкулов

Центробанк отозвал лицензию у московского «Банка развития и модернизации промышленности» (АО «Банк РМП», регистрационный номер 2574). Соответствующее решение закреплено в приказе регулятора от 10 апреля 2026 года №ОД‑639.

Банк занимал относительно скромную позицию в банковской системе страны — 292‑е место по величине активов.

В ЦБ сообщили, что банк «не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры». Помимо этого, там допускали нарушения требований законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

    Напомним, 23 января ЦБ отозвал лицензию у коммерческого «Нового московского банка». Там пояснили, что КБ «НМБ» ООО фактически не занимался кредитованием экономики: его ссудная задолженность, составляющая примерно десять процентов активов, характеризовалась крайне низким качеством.

    Рената Валеева

