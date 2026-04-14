В Татарстане сократилась выдача кредитных карт

Это единственный регион из топ-30 лидеров по числу выданных кредиток, показавший отрицательную динамику

За первые три месяца 2026 года в России заметно сократилось количество новых кредитных карт: если два года назад выдавали около 6,5 миллиона карт, то теперь — всего 3,2 миллиона, что почти в два раза меньше, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В Татарстане также зафиксировали снижение выдачи новых кредитных карт — на 2,6% по сравнению с мартом 2025 года. Это единственный регион из топ-30 лидеров, показавший отрицательную динамику.

Эксперты связывают снижение выдачи кредитных карт с ужесточением требований банков к заемщикам. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки соблюдают высокие требования к качеству кредитных историй граждан, что позволяет минимизировать риски просрочек в будущем. Также отмечается невысокое качество входящего потока заявителей.

Лидерами по количеству выданных кредитных карт в марте стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Напомним, что в марте выдача потребительских кредитов в Татарстане выросла на 21,6%.

