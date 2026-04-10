Татарстан вошел в число регионов, где стало сложнее получить потребительский кредит

Банки сокращают «аппетит к риску» в условиях ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой

В марте 2026 года наблюдалась позитивная динамика на рынке потребительского кредитования: доля отказов по заявкам снизилась на 2,2 процентных пункта по сравнению с мартом 2025 года и составила 74,6% (годом ранее показатель достигал 76,8%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на НБКИ.

Тенденция к снижению прослеживается и в месячном выражении: по сравнению с февралем показатель уменьшился на 0,4 п. п. (75% в феврале), демонстрируя вторую волну снижения подряд.

Анализ региональных данных среди 30 регионов‑лидеров по количеству поданных заявок показал заметный разброс показателей. Наибольшая доля отказов в марте зафиксирована в Новосибирской (78%), Оренбургской (77,3%), Омской (77,2%) и Кемеровской (77%) областях, а также в Краснодарском крае (76,9%). В то же время самые благоприятные условия для получения потребкредитов сложились в Воронежской (69,2%), Нижегородской (70,3%) областях, Приморском крае (70,9%), Удмуртии (71,7%) и Хабаровском крае (73,3%). Для сравнения: в Москве и Санкт‑Петербурге доля отказов составила 73,7% и 74,2% соответственно.

Наиболее существенное сокращение доли отказов отмечено в Ставропольском крае (3,9 п. п.), Воронежской области (3,8 п. п.), Забайкальском крае (3,6 п. п.), Саратовской (3,6 п. п.) и Ростовской (3,5 п. п.) областях. При этом лишь два региона из топ‑30 продемонстрировали рост показателя: Москва (+1,4 п. п.) и Республика Татарстан (+0,5 п. п.).

Комментируя ситуацию, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что, несмотря на небольшое снижение в феврале — марте, доля отказов остается высокой. По его словам, это связано с тем, что банки сокращают «аппетит к риску» в условиях ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. Финансовые организации ужесточают требования к качеству кредитных историй потенциальных заемщиков, чтобы минимизировать риски просрочек. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что снижения ключевой ставки до текущего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков с хорошим кредитным качеством.

