За неделю в Татарстане сильнее всего подорожали консервы

На 2,5% выросли в цене сахарный песок и яйца

За неделю в Татарстане мясные консервы для детского питания подорожали на 5%, до 1 192 рублей за 1 кг. По сравнению с другими продуктами питания данный товар подорожал в республике сильнее всего, следует из данных Татарстанстата.

Также в Татарстане на 3,75% подорожали сосиски (до 474 рублей за кг), соль стала дороже на 4,3% (18 рублей за 1 кг). Помимо этого, на 2,5% выросли в цене сахарный песок (66,36 рубля за 1 кг) и яйца (96,21 рубля за 10 штук).

Ранее сообщалось, что красная икра в Татарстане подорожала на 7,4% за год.

Никита Егоров