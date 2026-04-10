СберИнвестиции: биржевые фонды вернулись на первое место по популярности в первом квартале

Чистый приток средств на брокерские счета в Сбере вырос более чем в три раза

По итогам первого квартала биржевые фонды возглавили топ самых популярных инструментов. В марте в 1,5 раза вырос оборот в акциях и в 15 раз — во фьючерсах на нефть, золото и валюту. Так инвесторы отыгрывали события на Ближнем Востоке и пользовались преимуществами единого брокерского счета. Об этом рассказали СберИнвестиции, подводя итоги первого квартала.

В первом квартале чистый приток средств на брокерские счета в 3,4 раза превзошел результат за аналогичный период прошлого года. К брокеру присоединились 545 тыс. новых инвесторов, что на 65% больше, чем год назад. Большинство — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Самарской, Челябинской областях, Красноярском крае и Нижегородской области. Общее число клиентов превысило 9 млн человек.

Впервые с конца 2024 года в лидерах спроса у частных инвесторов — биржевые паевые фонды. Клиенты купили их на 126 млрд рублей больше, чем продали, это 43% от общего объема нетто-покупок. Результат в два раза больше, чем в четвертом квартале прошлого года, когда чистый приток составил 60 млрд рублей.

«Инвесторы активно совершали сделки с фондами — торговый оборот вырос в 1,5 раза по сравнению с четвертым кварталом. Вероятно, интерес к фондам денежного рынка и облигациям возник на фоне стремительного снижения ставок по банковским вкладам в конце 2025 и начале 2026 года. Также повышенный спрос инвесторы демонстрировали к фондам недвижимости», — отметил управляющий директор брокерского бизнеса СберИнвестиций Станислав Портненко.

На второй строчке по популярности у клиентов — облигации. В них инвестировали 112 млрд рублей, это 38% от общего объема нетто-покупок и на 6 млрд больше, чем в четвертом квартале. Лидируют ОФЗ, в них вложили за вычетом выводов 47 млрд рублей.

Третье место по чистому притоку — у акций. В них клиенты вложили 19,8 млрд рублей, или всего 7% от всех нетто-покупок. Это всего на миллиард больше, чем в четвертом квартале, — несмотря на разворот цикла ДКП, пока инвесторы не спешат перекладываться из облигаций в акции. При этом по объему сделок акции на втором месте — на них пришлось 28% от всего оборота. Особый всплеск был заметен в марте — на фоне Ближневосточного конфликта оборот за месяц вырос в 1,5 раза.

Абсолютным лидером по объему сделок стали фьючерсы и опционы. Оборот по фьючерсам на золото, нефть и валюту в марте вырос примерно в 15 раз по сравнению с предыдущими месяцами.