Красная икра в Татарстане подорожала на 7,4% за год

При этом в целом по России данный продукт подешевел на 2,3%

Фото: Мария Зверева

По итогам марта 2026 года средняя стоимость красной икры в Татарстане составила 8 488 рублей за 1 кг. Это на 7,4% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных Росстата.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что икры в России всем хватит, но при условии, если рыбаки выловят лососевых 230 тысяч тонн. Такой объем пойманной рыбы даст по итогу 10—11 тысяч тонн икры, которого хватит не только для удовлетворения потребностей на внутреннем рынке, но и для экспорта в другие страны, приводит его слова «Газета.ru».

По данным Шестакова, на одного россиянина производят около 100 г красной икры. Причем в 2025 году производство красной икры в России увеличилось на 21%, а черной — на 9% (до 89 тонн).

В среднем по России 1 кг такой икры обойдется в 9 395 рублей. Причем в целом по стране этот продукт подешевел на 2,33% относительно цены в марте 2025-го.

Никита Егоров