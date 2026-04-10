Сбер представил комплексные решения для работы с Индией на бизнес-семинаре в Казани

В Казани представители органов власти, институтов развития, деловых объединений и предпринимательского сообщества обсудили, как вести бизнес с Индией. Участники семинара рассмотрели практические механизмы выхода на один из самых быстрорастущих рынков мира.

Организаторами семинара выступили Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, Генеральное консульство Республики Индия в Казани, а также ключевые отраслевые ассоциации. Программа включала семь тематических сессий, охвативших широкий спектр направлений сотрудничества: от промышленной кооперации и текстильного производства до химической и фармацевтической отраслей, «зеленой» мобильности, агропромышленных кластеров и развития человеческого капитала.

В рамках первой сессии «Механизмы построения бизнеса в Индии» выступил Тимур Набиуллин, исполняющий обязанности заместителя управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка. Он представил участникам комплексный подход к работе с индийским направлением, который банк развивает с 2010 года. В своем выступлении спикер подробно остановился на сервисах, позволяющих российскому бизнесу минимизировать риски при выходе на индийский рынок.

Особое внимание было уделено бизнес-девелопменту — сервису по поиску надежных партнеров в Индии. Сбер располагает базой из более чем 3000 проверенных поставщиков, а команда отраслевых экспертов сопровождает клиента на всех этапах: от детализации запроса с учетом технических характеристик, чертежей и условий поставки до заключения договоров и решения вопросов логистики, таможни и оплаты.

Тимур Набиуллин также рассказал о финансовых инструментах, которые делают работу с индийским направлением более эффективной. Сбер предоставляет прямое финансирование в индийских рупиях, предлагает депозиты в INR как инструмент хеджирования валютных рисков, обеспечивает проведение платежей за один день по импорту и экспорту, а также использует аккредитивы для снижения рисков при расчетах с новыми контрагентами.

Отдельным блоком была представлена логистическая инфраструктура. Сбер помогает клиентам выстраивать маршруты с регулярными отправками каждые 10–14 дней из ключевых портов Индии — Nhava Sheva, Mundra, Chennai — в российские порты Санкт-Петербург, Новороссийск и Владивосток. При этом обеспечивается возможность перевозки сборных грузов, опасных веществ и жидкостей в танк-контейнерах.

Кроме того, спикер затронул тему привлечения индийских специалистов, отметив рост числа запросов на трудовых мигрантов. Среди ключевых преимуществ найма были названы быстрое освоение русского языка, высокий уровень образования и воспитания, что позволяет специалистам в короткие сроки приступать к полноценной работе.

Тимур Набиуллин, и.о. заместителя управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Индия — один из ключевых стратегических партнеров России, и Сбер обладает экспертизой, позволяющей бизнесу чувствовать себя уверенно на этом рынке. Наше присутствие в Индии с 2010 года, команда отраслевых экспертов, выстроенная логистика и финансовые инструменты в рупиях — все это работает как единая экосистема. Мы видим свою задачу не просто в том, чтобы рассказать о возможностях, но и в том, чтобы предоставить предпринимателям практические инструменты для безопасного и эффективного развития международных деловых связей».

