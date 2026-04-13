Доллар на Forex опустился ниже 76 рублей

По данным ICE, курс доллара снизился на 1,53%, до 75,887 рубля

Курс доллара на рынке Forex опустился ниже 76 рублей, следует из данных ICE, представляющих композитный показатель нескольких форекс-брокеров.

По состоянию на 11:20 мск доллар снижался на 1,53% и достиг уровня 75,887 рубля. В последний раз курс опускался ниже 76 рублей 10 апреля 2026 года.

Одновременно на межбанковском рынке доллар торговался на уровне 76,14 рубля, что на 1,2% ниже предыдущих значений.

Курс евро на межбанковском рынке также снижался и составлял 89,05 рубля, потеряв 1,01%.

Ранее «Реальное время» писало, что рубль укрепился к юаню на утренних торгах.

Ариана Ранцева