Центробанк заявил о рекордном оттоке зарубежных инвестиций из России

В 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора снизились на $6,5 млрд. Об этом говорится в статистике, размещенной на официальном портале ЦБ РФ.

Это минимальное значение с 1997 года. Именно с этого момента такую статистику предоставляет Центробанк. Зарубежные инвесторы, которые участвовали в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд. Объем вновь поступивших инвестиций достиг только $15,9 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России. Им предполагается блокировка активов «двух или более» крупнейших российских банков, а также ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.



