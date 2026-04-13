Рубль укрепился к юаню на утренних торгах
Рубль укрепился в начале торгов в паре с китайским юанем на фоне роста нефтяных котировок.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1625 рубля, что на 7,3 копейки ниже уровня предыдущего закрытия. Китайская валюта также оказалась на 8,96 копейки ниже официального курса.
