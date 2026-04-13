Средний размер кредита у татарстанцев достиг почти 800 тысяч рублей

21:14, 13.04.2026

Республика заняла четвертое место среди российских регионов по количеству кредитных заявок в первом квартале 2026 года

Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по количеству кредитных заявок в первые три месяца 2026 года. На долю региона пришлось 8% от общего числа обращений при уровне одобрения также 8%, сообщается в исследовании финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя сумма одобренного кредита в Татарстане составила 796,4 тысячи рублей. Основной целью кредитования в 93% случаев стали потребительские займы. На рефинансирование пришлось 4% заявок, на покупку подержанных автомобилей — 2%, новых автомобилей — 1%. Напомним, что в марте выдача потребительских кредитов в Татарстане выросла на 21,6%.

В целом по стране уровень одобрения кредитных заявок вырос до 8,56%, что на 3,27% выше показателей первого квартала 2025 года. Лидером по числу заявок стала Москва с долей 35% и уровнем одобрения 39%.

Эксперты отмечают постепенный рост одобрений со стороны банков и увеличение средней суммы запрашиваемых кредитов. При этом наиболее активными остаются жители крупных городов. Так, ранее Казань вошла в число активных городов по онлайн-кредитам.

Наталья Жирнова

