ЕС и Великобритания договорились об отсрочке Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку выхода страны из ЕС (Brexit) на 31 октября 2019 года.

Согласно заявлению ЕС, 31 октября — это крайний срок Brexit. Если обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше. Если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент.

Если Лондон не выполнит этих обязательств, то страна покинет ЕС 1 июня.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза до 30 июня.

