Премьер-министр Великобритании обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза до 30 июня.

Как передает Financial Times, Мэй также исключила возможность продления отсрочки.

Ранее британский парламент проголосовал за принятие плана премьер-министра Терезы Мэй, согласно которому выход из ЕС откладывается до 30 июня, если депутаты одобрят сделку ЕС до 20 марта. Если к этому времени сделка не будет одобрена, то Brexit отложат на более поздний срок.