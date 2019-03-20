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Премьер-министр Великобритании обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке Brexit

15:43, 20.03.2019
Премьер-министр Великобритании обратилась к ЕС с просьбой об отсрочке Brexit
Фото: publicdomainpictures.net

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к председателю Европейского совета Дональду Туску с запросом об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза до 30 июня.

Как передает Financial Times, Мэй также исключила возможность продления отсрочки.

Ранее британский парламент проголосовал за принятие плана премьер-министра Терезы Мэй, согласно которому выход из ЕС откладывается до 30 июня, если депутаты одобрят сделку ЕС до 20 марта. Если к этому времени сделка не будет одобрена, то Brexit отложат на более поздний срок.

Позже Евросоюз утвердил комплекс экстренных мер в случае Brexit без соглашения. ОбществоВласть
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