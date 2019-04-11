DJ Smash получил долю в Черемушкинском рынке в Москве

Российский музыкант, выходец из Перми Андрей Ширман (DJ Smash) получил миноритарную долю в 4,5% в Черемушкинском рынке на юго-западе Москвы.

Владелец рынка Мирослав Мельник подтвердил данную информацию. По его словам, артист выступил в роли инвестора. Подробности сделки не раскрываются, пишет «Коммерсант».

Эксперты оценивают стоимость Черемушкинского рынка до 200 млн рублей. Получается, что доля в компании могла обойтись Ширману в 9 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, Андрей Ширман также имеет различные доли от 5% до 11% еще в девяти компаниях, в основном связанных с ресторанным бизнесом.

Напомним, в июле прошлого года в Перми суд признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе «Дом культуры». Экс-депутат получил 2 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.



