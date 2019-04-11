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В Татарстане прогнозируют потепление до +19°С

04:27, 11.04.2019
В Татарстане прогнозируют потепление до +19°С
Фото: tatarmeteo.ru

11 апреля на территории Татарстана прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Днем воздух может прогреться до 14°С — 19°С выше нуля.

Напомним, ранее заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что на этой неделе в Казани будет теплее среднестатистических значений на три градуса. Об этом сообщается на официальном портале КФУ. Переведенцев отметил, что в ближайшие дни погода будет складываться под воздействием западной периферии антициклона. Сохранятся теплые, солнечные дни. Эксперт прогнозирует, что самыми теплыми днями на этой неделе окажутся четверг и пятница.


Общество Татарстан
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