В течение недели температура в Казани будет выше нормы на три градуса

Фото: предоставлено Тимуром Ямашевым

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что на этой неделе в Казани будет теплее среднестатистических значений на три градуса. Об этом сообщается на официальном портале КФУ.

Переведенцев отметил, что в ближайшие дни погода будет складываться под воздействием западной периферии антициклона. Сохранятся теплые, солнечные дни. Эксперт прогнозирует, что самыми теплыми днями на этой неделе окажутся четверг и пятница.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 00 часов до 10 часов 9 апреля. По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром на территории Республики Татарстан местами ожидается туман.