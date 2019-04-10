Эксперты рассказали, какие новые иномарки самые популярные в России

По итогам l квартала 2019 года в стране самой популярной новой иномаркой является KIA Rio, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобиль разошелся тиражом в 22,3 тысячи экземпляров. Затем следуют модели бренда Hyundai — кроссовер Creta и седан Solaris. Продажи составили 16,8 тысячи и 14,2 тысячи соответственно. В пятерку лидеров также попали Volkswagen Polo (11,8 тысячи) и Renault Duster (8,3 тысячи).

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года. В настоящее время в России разрабатываются законы для регулирования передвижения данных автомобилей на территории страны. Также в правительстве РФ обсуждают возможность выделить гранты, чтобы привлечь в эксперимент команды и стартапы для реализации проекта.