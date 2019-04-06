Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2021 году

Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.

В настоящее время в России разрабатываются законы для регулирования передвижения данных автомобилей на территории страны. Также в правительстве РФ обсуждают возможность выделить гранты, чтобы привлечь в эксперимент команды и стартапы для реализации проекта, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в конце 2018 года в рамках правительство разрешило вывести беспилотники на дороги общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент поможет выработать технические и юридические решения.

Напомним, ранее в Минпромторге сообщили, когда на улицах Татарстана появятся беспилотные автомобили.