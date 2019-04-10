Артем Лукоянов: «Приду на финал к «Зениту». Он будет в Берлине? Ну, значит, полечу»

Сегодня волейболисты казанского «Зенита» обыграли со счетом 3:1 на своей площадке итальянскую «Перуджу» и стали финалистами Лиги чемпионов. Одним из зрителей матча стал хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов, который пришел на полуфинальную игру в компании с другими хоккеистами казанского клуба, Андреем Педаном и Данисом Зариповым.



— Наконец-то побывал на волейболе. Всегда хотел сходить в этом сезоне, но времени не было, — рассказал после игры Лукоянов. — Сейчас такой важнейший матч. Еще за 3-4 дня до игры попросил, чтобы достали билеты. И вот пришел. Мне очень понравилось вживую смотреть за волейболом высочайшего уровня.

— Артем, к тебе мяч сегодня просто лип, несколько раз за игру прилетал или в руки, или в твою сторону.…

— Это, наверное, потому что мне скоро придется в футбол сыграть. Поэтому мяч и липнет.

— Когда «Зенит-Казань» проводит февральские сборы в Дубае, ты ведь регулярно выигрываешь турниры по пляжному волейболу?

— Да, я — трехкратный победитель в составе «Ак Барса» по пляжному волейболу.

— Получается, волейбол тебе очень близок?

— Близок, конечно. Мы хоть и на пляже играем, но мяч-то один и тот же. Сегодня очень все понравилось. Рассчитываю прийти сюда на финальный матч «Зенита».

— Финал будет 18 мая в Берлине.

— Ну что поделать, значит, полечу, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов состоится 18 мая в Берлине. «Зенит-Казань» сыграет против другого итальянского клуба, «Чивитановы».