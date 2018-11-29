Пермская школа вошла в пятерку лучших учебных заведений России

Пермская школа №22 попала в пятерку лучших учебных заведений в России по итогам всероссийского конкурса «Успешная школа».

Всего в списке участников в рамках заочного этапа было 3 тысячи школ из 56 регионов. Из этого числа было отобрано 15 лучших конкурсных работ.

Участники прошли три конкурсных испытания: презентацию деятельности образовательной организации, демонстрацию способов реализации одного из десяти правил успешной педагогической и управленческой деятельности и «турнир капитанов» — обсуждение остроактуальной темы современного образования в формате круглого стола.

В итоге школа №22 оказалась в пятерке сильнейших учебных заведений страны наравне с четырьмя образовательными учреждениями из Липецка, Самары, Санкт-Петербурга и Смоленска, рассказали в мэрии Перми.

Стоит отметить, что конкурс «Успешная школа» проводился издательским домом «Учительская газета» при участии комитета Госдумы по образованию и науке, комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и агентства стратегических инициатив.

Напомним, ранее Минпросвещения России поддержало предложение председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о введении в российских школах должности штатного психолога для учителей.