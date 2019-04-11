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В 2018 году тиражи российской печатной прессы снизились на 10%

01:30, 11.04.2019
В 2018 году тиражи российской печатной прессы снизились на 10%
Фото: pixabay.com

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что в 2018 году тираж российских печатных СМИ сократился на 8—10%, сообщает «Интерфакс».

При этом цены на печатную продукцию выросли. В целом продажи СМИ в 2018 году достигли около 2 млрд рублей. Волин также отметил снижение доходов печатных СМИ на рекламном рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года издатели СМИ, выпускавшие ранее только печатную продукцию, заработали на интернет-рекламе 14 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом их доходы от этого вида деятельности выросли на 13%.

ЭкономикаОбществоБизнес
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