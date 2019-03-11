Доходы СМИ от интернет-рекламы выросли на 13%, до 14 млрд рублей

По итогам 2018 года издатели СМИ, выпускавшие ранее только печатную продукцию, заработали на интернет-рекламе 14 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом их доходы от этого вида деятельности выросли на 13%.

Исследование Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) показало, что доходы от рекламы в печати продолжают падать. В 2018 году они сократились на 12%, до 18 млрд рублей, передают «Ведомости».

Онлайн-бюджеты рекламодателей в прошлом году увеличились на 22%, до 203 млрд рублей. Это больше, чем бюджеты на ТВ-рекламу (187 млрд рублей).

АКАР также разбила СМИ на три типа: те, кто зарабатывают только на рекламе в печатных версиях, те, кто зарабатывают только в Сети, и смешанный тип. Больше всего зарабатывают издательства последнего типа (22 млрд руб.), чистые онлайн-СМИ заработали 4,7 млрд руб., а чистые офлайн-СМИ — 5,5 млрд руб.

Напомним, что в 2017 году объем рекламного рынка в России составил 417 млрд рублей (за вычетом НДС).