Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии

Фото: Максим Платонов

Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии.

Запрет будет действовать с 12 апреля и «до урегулирования сложившейся ситуации», сообщает пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза в Россию через Белоруссию плодоовощной продукции в сопровождении выданных Минском фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий.

Под ограничения попали следующие предприятия: «Бабушкина крынка», «Гомельский белково-жировой завод», «1-я Минская птицефабрика». В отношении трех предприятий были выявлены повторные нарушения. Ограничения вступают в силу 11 апреля.