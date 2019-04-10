Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии.
Запрет будет действовать с 12 апреля и «до урегулирования сложившейся ситуации», сообщает пресс-служба ведомства.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза в Россию через Белоруссию плодоовощной продукции в сопровождении выданных Минском фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.
Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий.
Под ограничения попали следующие предприятия: «Бабушкина крынка», «Гомельский белково-жировой завод», «1-я Минская птицефабрика». В отношении трех предприятий были выявлены повторные нарушения. Ограничения вступают в силу 11 апреля.Общество
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