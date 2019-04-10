В Перми благоустройство более 100 дворов обойдется в 317 млн рублей

В 2019 году в Перми благоустроят более 100 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды», сообщает ТАСС.

На этот год из городского, краевого, федерального бюджетов выделено порядка 317 млн рублей. Работы по благоустройству дворов начнутся в середине мая и завершатся к середине сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Перми и городе Березники Пермского края ЖКХ переведут на цифровые решения, сообщает ТАСС. В муниципальных образованиях будут внедрены передовые инженерные и цифровые решения в сфере городского хозяйства, а также новые подходы к благоустройству дворов и общественных территорий. Соответствующие соглашения подписаны с Министерством строительства и ЖКХ РФ на первом Международном форуме «Умный город. Инструкция по применению».