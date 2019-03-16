ЖКХ двух городов Пермского края переведут на цифровые решения

В Перми и городе Березники Пермского края ЖКХ переведут на цифровые решения, сообщает ТАСС.

В муниципальных образованиях будут внедрены передовые инженерные и цифровые решения в сфере городского хозяйства, а также новые подходы к благоустройству дворов и общественных территорий. Соответствующие соглашения подписаны с Министерством строительства и ЖКХ РФ на первом международном форуме «Умный город. Инструкция по применению».

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году власти Пермского края планируют направить на благоустройство дворов и парков более 1,3 млрд рублей. Из них федеральный бюджет предоставит 806 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, деньги пойдут на благоустройство дворов и детских игровых площадок, установку уличного освещения и контейнерных площадок для вывоза мусора, благоустройство аллей, скверов и парков.