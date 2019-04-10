Аксенов намерен стимулировать местные органы власти фейковыми новостями о своих поездках

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал публиковать фейковые новости о своих визитах в регионы Крыма для того, чтобы власти активнее решали существующие на местах проблемы.

«Договорились, будут фейковые новости о приездах», — сказал он.



Ранее местные жители отмечали, что власти начинают активнее работать после сообщений о приезде в регион республиканских и федеральных должностных лиц.

Также на выездном совещании по проблемам городского округа Судак Аксенов пообещал «административный террор» всем администрациям Крыма, где не выполняются его поручения, передает «РИА Новости».

Ранее Сергей Аксенов рассказал, что курортный сбор в регионе в этом году введен не будет. Позже парламент Крыма принял закон о переносе введения курортного сбора на 1 мая 2021 года.