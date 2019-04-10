В Казани суд вынес приговор хулиганам, напавшим на полицейских на улице Чишмяле

Сегодня Советский районный суд Казани вынес приговор по делу о нападении на полицейских на улице Чишмяле.

Согласно решению суда, Давлеев, Тазюков и Халиков получили по два с половиной года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселения. Сатторов будет находится в колонии два года. Также осужденные должны будут выплатить порядка 260 тыс. рублей штрафа.

Как отмечает ИА «Татар-информ», гособвинитель просил лишить каждого из подсудимых свободы сроком на шесть лет.

Напомним, что в июле прошлого года четыре жителя Казани, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок на улице Чишмяле. На место прибыли сотрудники полиции. Обвиняемые отказались подчиниться и нанесли двоим полицейским несколько ударов по телу и лицу. Один из сотрудников полиции вынужден был применить табельное оружие.

Позднее было возбуждено уголовное дело. В октябре прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении дебоширов.